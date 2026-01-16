Ultime News

16 Gen 2026 "Follie d'arte": foulard e lampade
artistiche in mostra al San Paolo
16 Gen 2026 Inseguimento e arresto a Marzalengo
Recuperati 400 grammi di droga
16 Gen 2026 Giovane bresciano segnalato come
assuntore di sostanze stupefacenti
16 Gen 2026 Termine attività dottor Mariotti,
medico di famiglia Cremona Centro
16 Gen 2026 Prezzi al consumo, non frena
l'inflazione: aumenti fino al 14,5%
Nazionali

Sinner e Alcaraz vincono perché senza rivali? Il video di Federer ‘scatena’ i tifosi sui social

(Adnkronos) –
Sinner e Alcaraz vincono solo perché non c’è concorrenza? Un video che in queste ore sta facendo il giro dei social ‘alimenta’ il pensiero di alcuni appassionati. Alla vigilia degli Australian Open 2026, Roger Federer ha dato spettacolo alla Rod Laver Arena in un allenamento con Casper Ruud. Il fuoriclasse svizzero (che domani sabato 17 gennaio sarà protagonista nella cerimonia inaugurale del torneo) ha vinto 6 volte lo Slam australiano e su quel campo che lo ha visto tante volte dominatore ha incantato il pubblico, facendo sorgere un dubbio in tanti: “Ci fosse ancora lui, Sinner e Alcaraz vincerebbero così tanto?”. A giudicare dai commenti sui social, più di qualcuno fa fatica a rispondere dopo aver visto lo show . 

Federer si è allenato a porte aperte con il numero 13 del ranking Atp Ruud, chiudendo con un mini-match in stile tie-break, vinto 7-2 senza troppa fatica. Da qui, l’entusiasmo social: “Non c’è dubbio che dovrebbe provare a giocare solo i grandi tornei e magari un torneo di preparazione per ogni Slam… Aumenterebbe il suo numero di Slam” scrive qualcuno. E ancora, un altro utente su X: “Non sono sorpreso. Probabilmente arriverebbe comunque in semifinale in questo tabellone dell’Australian Open”. Dibattito aperto.  

