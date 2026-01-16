Ultime News

Tajani “L’Italia ha una visione strategica dell’Artico”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ha una visione strategica della presenza politica nella regione artica”. Lo ha detto, nel corso della Conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “L’Artico per noi ha rappresentato sempre un interesse particolare dal punto di vista della navigazione, della sicurezza e dell’interesse economico”, ha aggiunto. Ciò che accade oggi “ci impone di aggiornare la nostra azione politica, economica e di ricerca. Abbiamo interesse alla stabilità dell’area a una sempre maggiore presenza dell’Unione europea e della Nato, perché con i confronti geopolitici che abbiamo in questi mesi anni e in questi giorni non possiamo non avere una strategia aggiornata”, ha sottolineato Tajani.

