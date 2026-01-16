Ultime News

Tg Economia – 16/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’inflazione accelera a dicembre
– Dall’Ue due bandi per rafforzare la competitività digitale
– La sostenibilità del packaging al centro del confronto industria-GDO
– Iperammortamento, cosa cambia per le imprese
