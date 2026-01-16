Ultime News

16 Gen 2026 Una pace disarmata e disarmante:
al Torriani Monsignor Ricchiuti
16 Gen 2026 Consiglio comunale, ecco
i politici più attivi del 2025
16 Gen 2026 Comprò 4.000 euro di piante in un
vivaio. Bonifici falsi, a processo
16 Gen 2026 Compra online macchina fotografica
mai arrivata: truffatore condannato
16 Gen 2026 Auto incastrata tra un camion
e il guardrail: traffico in tilt
Nazionali

Travolto mentre va a scuola, 14enne muore nel Torinese

(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta il ragazzino 14enne, investito questa mattina da un’auto a San Sebastiano Po, nel Torinese, mentre cercava di raggiungere la fermata dell’autobus.  

Subito dopo l’incidente era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso in ospedale a Torino, dove è deceduto nel tardo pomeriggio nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...