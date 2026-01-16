Ucraina, Salvini “Conto nei prossimi mesi sulla fine della guerra e dei decreti”

MILANO (ITALPRESS) – “Conto che i prossimi mesi siano quelli della fine del conflitto tra Russia e Ucraina. Non ci sarà più bisogno di altri decreti ucraini. Semmai bisognerà ricostruire. Io come ministro delle infrastrutture sono pronto”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo tecnico presso un cantiere di risanamento e riqualificazione di alcuni edifici Aler a Milano.

