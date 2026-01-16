Ultime News

16 Gen 2026 Spogliatoi al Parco Po in ritardo,
Capelletti: “Serve più chiarezza”
16 Gen 2026 Oreste Perri tedoforo a Pavia:
"Un momento che resta per sempre"
16 Gen 2026 Cordoglio a Cremona
per la morte di Franca Balzarini
16 Gen 2026 Prosegue con grande successo
la stagione teatrale di Infinity1
16 Gen 2026 Ordigno bellico lungo la ferrovia,
domenica Guastatori in azione
Ucraina, Salvini “Conto nei prossimi mesi sulla fine della guerra e dei decreti”

MILANO (ITALPRESS) – “Conto che i prossimi mesi siano quelli della fine del conflitto tra Russia e Ucraina. Non ci sarà più bisogno di altri decreti ucraini. Semmai bisognerà ricostruire. Io come ministro delle infrastrutture sono pronto”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo tecnico presso un cantiere di risanamento e riqualificazione di alcuni edifici Aler a Milano.

