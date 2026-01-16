Usa, Molinari “Dietro la strategia di Trump c’è la questione energetica”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ciò che tiene assieme l’intervento di Trump in Venezuela, le pressioni sull’Iran e gli attacchi in Nigeria è che questi sono tre Paesi che forniscono petrolio alla Cina. Gli Stati Uniti possono avere l’ambizione ad avere un ruolo nella determinazione del prezzo del petrolio, mettendo in difficoltà tanto la Cina quanto la Russia. Un nuovo mondo, che però ci riporta ai secoli passati, quando le materie prime facevano la differenza”. Lo afferma Maurizio Molinari, a margine della presentazione del suo libro “La scossa globale” all’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Claudio Pagliara.

