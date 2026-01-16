Ultime News

16 Gen 2026 "Follie d'arte": foulard e lampade
artistiche in mostra al San Paolo
16 Gen 2026 Inseguimento e arresto a Marzalengo
Recuperati 400 grammi di droga
16 Gen 2026 Giovane bresciano segnalato come
assuntore di sostanze stupefacenti
16 Gen 2026 Termine attività dottor Mariotti,
medico di famiglia Cremona Centro
16 Gen 2026 Prezzi al consumo, non frena
l'inflazione: aumenti fino al 14,5%
Usa, Molinari “Dietro la strategia di Trump c’è la questione energetica”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ciò che tiene assieme l’intervento di Trump in Venezuela, le pressioni sull’Iran e gli attacchi in Nigeria è che questi sono tre Paesi che forniscono petrolio alla Cina. Gli Stati Uniti possono avere l’ambizione ad avere un ruolo nella determinazione del prezzo del petrolio, mettendo in difficoltà tanto la Cina quanto la Russia. Un nuovo mondo, che però ci riporta ai secoli passati, quando le materie prime facevano la differenza”. Lo afferma Maurizio Molinari, a margine della presentazione del suo libro “La scossa globale” all’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Claudio Pagliara.

