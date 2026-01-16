Ultime News

16 Gen 2026 "Follie d'arte": foulard e lampade
artistiche in mostra al San Paolo
16 Gen 2026 Inseguimento e arresto a Marzalengo
Recuperati 400 grammi di droga
16 Gen 2026 Giovane bresciano segnalato come
assuntore di sostanze stupefacenti
16 Gen 2026 Termine attività dottor Mariotti,
medico di famiglia Cremona Centro
16 Gen 2026 Prezzi al consumo, non frena
l'inflazione: aumenti fino al 14,5%
Usa, Pagliara “Per capire come agisce Trump va osservata la sua base elettorale”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Io e Maurizio Molinari abbiamo lavorato per molti anni come corrispondenti sul campo, e questo è importante per capire la base elettorale che c’è dietro la svolta di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti”. Così il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, Claudio Pagliara, a margine della presentazione del libro “La scossa globale”, di Maurizio Molinari, proprio nella sede dell’IIC della Grande Mela.

