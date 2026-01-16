Ultime News

16 Gen 2026 Crisi Sogis, il 22 gennaio
audizione in Regione
16 Gen 2026 L’opera si Rivela, ultimo
appuntamento con "Don Chisciotte"
16 Gen 2026 Commercio cittadino in crescita:
a dicembre visitatori +12%
16 Gen 2026 Cremona Gospel Choir
verso un grande concerto
15 Gen 2026 All'Aselli il nuovo percorso SDIA
Più informatica e AI
Nazionali

Usa, terremoto in Oregon: la scossa di magnitudo 6

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa dell’Oregon negli Stati Uniti. L’epicentro è stato localizzato al largo, lontano dalle zone abitate. L’United States Geological Survey (USGS) ha dichiarato che il sisma ha colpito alle 19:25 ora locale (4.25 in Italia), con epicentro situato a 186 miglia a ovest di Bandon, Oregon, e a circa 261 miglia (circa 420 km) a ovest di Salem, a una profondità di 4,4 miglia (circa 7 km). 

Poche le segnalazioni della scossa, il che suggerisce che il terremoto potrebbe non essere stato avvertito in modo diffuso in tutta la regione. 

Il National Tsunami Warning Center, parte della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), non ha emesso alcun allarme tsunami. 

