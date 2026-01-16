Ultime News

16 Gen 2026 Spogliatoi al Parco Po in ritardo,
Capelletti: “Serve più chiarezza”
16 Gen 2026 Oreste Perri tedoforo a Pavia:
"Un momento che resta per sempre"
16 Gen 2026 Cordoglio a Cremona
per la morte di Franca Balzarini
16 Gen 2026 Prosegue con grande successo
la stagione teatrale di Infinity1
16 Gen 2026 Ordigno bellico lungo la ferrovia,
domenica Guastatori in azione
Vicenzaoro 2026, sindaco Possamai: “Momento più internazionale per la città”

(Adnkronos) – “Questa fiera è il momento più internazionale per la città e per la provincia di Vicenza e la cosa più bella è che essa cresce di anno in anno, un grandissimo segnale di fiducia e di speranza. Vicenzaoro fa parte della storia della città e da quando è nata Ieg, e quindi con la fusione di Fiera di Vicenza con Rimini Fiera, è diventata ancor più la grande vetrina internazionale del settore”. Così il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, all’inaugurazione di Vicenzaoro January 2026, la kermesse che chiama a raccolta nella città italiana simbolo dell’oreficeria le eccellenze del gioiello da tutto il mondo. 

“Le aspettative sul futuro sono molto alte. A breve arriveremo ad avere il nuovo grande padiglione, per il quale sono in corso i lavori, che ha visto un investimento di 60 milioni di euro e che cambierà completamente il volto del quartiere fieristico, consentendo così di aumentare le presenze in fiera – spiega Possamai – Un altro segno di quanto si continui ad investire e di quanto la città continui a credere nel settore orafo”. 

