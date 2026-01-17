Australian Open, programma seconda giornata e quando giocano Sinner e Musetti

(Adnkronos) –

Australian Open al via domani, domenica 18 gennaio, con i primi match dello Slam di apertura della stagione (che si giocheranno già questa notte). L’organizzazione del torneo australiano ha ufficializzato anche l’ordine di gioco della seconda giornata, quella di lunedì 19 gennaio. Ecco tutti i match e quando saranno in campo per il debutto gli assi azzurri, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Ecco tutti i match degli Australian Open in programma lunedì 19 gennaio:

Rod Laver Arena: dall’1:30



[3] Coco Gauff (USA) – Kamilla Rakhimova (UZB)

[LL] – Alex de Minaur [6] (AUS)

non prima delle 9



[Q] Yue Yuan (CHN) – Iga Swiatek [2] (POL)

Pedro Martinez (ESP) – Novak Djokovic [4] (SRB)

Margaret Court Arena: dall’1:30



[11] Daniil Medvedev (RUS) – Jesper de Jong (NED)

Simona Waltert (SUI) – Amanda Anisimova [4] (USA)

non prima delle 9



Donna Vekic (CRO) – Mirra Andreeva [8] (RUS)

Mattia Bellucci (ITA) – Casper Ruud [12] (NOR)



John Cain Arena: dall’1



Nuno Borges (POR) – Felix Auger-Aliassime [7] (CAN)

[6] Jessica Pegula (USA) – Anastasia Zakharova (RUS)

non prima delle 7



Yuliia Starodubtseva (UKR) – Ajla Tomljanovic (AUS)

non prima delle 8:30



Alexei Popyrin (AUS) – Alexander Muller (FRA)

Kia Arena: dall’1



[Q] Storm Hunter (AUS) – Jessica Bouzas Maneiro (ESP)

Matteo Arnaldi (ITA) – Andrey Rublev [13] (RUS)



Laslo Djere (SRB) – Stan Wawrinka [WC] (SUI)

Barbora Krejcikova (CZE) – Diana Shnaider [23] (RUS)

1573 Arena: dall’1



Magda Linette (POL) – Emma Navarro [15] (USA)

Juan Manuel Cerundolo (ARG) – Jordan Thompson [WC] (AUS)

[17] Victoria Mboko (CAN) – Emerson Jones [WC] (AUS)

[17] Jiri Lehecka (CZE) – Artgur Gea [Q] (FRA)

Anz Arena: dall’1



[27] Sofia Kenin (USA) – Peyton Stearns (USA)

[WC] Priscilla Hon (AUS) – Marina Stakusic [Q] (CAN)

Thiago Agustin Tirante (ARG) – Aleksandar Vukic (AUS)

[21] Denis Shapovalov (CAN) – Yunchaokete Bu [WC] (CHN)

Campo 5: dall’1



Ann Li (USA) – Camila Osorio (COL)

[25] Learner Tien (USA) – Marcos Giron (USA)

[WC] Zarina Diyas (KAZ) – Paula Badosa [25] (ESP)

[Q] Martin Damm (USA) – Valentin Vacherot [30] (MON)

Campo 6: dall’1



[Q] Elias Ymer (SWE) – Alexander Shevchenko (KAZ)

Alycia Parks (USA) – Alexandra Eala (PHL)

[13] Linda Noskova (CZE) – Daria Semenistaja (LAT)

Adrian Mannarino (FRA) – Rinky Hijikata [WC] (AUS)

Campo 7: dall’1



Mariano Navone (ARG) – Hamad Medjedovic (SRB)

Damma Galfi (HUN) – Clara Tauson [14] (DEN)

[27] Brandon Nakashima (USA) – Botic van de Zandschulp (NED)

[21] Elise Mertens (BEL) – Lanlana Tararudee [Q] (THA)

Campo 8: dall’1



Anna Bondar (HUN) – Elisabeth Mandlik [WC] (USA)

Juncheng Shang (CHN) – Roberto Bautista Agut (ESP)

Daniel Altmaier (GER) – Marin Cilic (CRO)

Renata Zarazya (MEX) – Marie Bouzkova (CZE)

Campo 12: dall’1



Veronika Erjavec (SLO) – Magdalena Frech (POL)

Fabian Marozsan (HUN) – Arthur Rinderknech [24] (FRA)

Kamil Majchrzak (POL) – Jacob Fearnley (GBR)

Solana Sierra (ARG) – Moyuka Uchijima (JPN)

Campo 13: dall’1



Emiliana Arango (COL) – McCartney Kessler (USA)

[19] Tommy Paul (USA) – Aleksandar Kovacevic (USA)

Filip Misolic (AUT) – Alejandro Davidovich Fokina [14] (ESP)

[29] Iva Jovic (USA) – Katie Volynets (USA)

Campo 14: dall’1



Petra Marcinko (CRO) – Tatjana Maria (GER)

[Q] Nicolai Budkov Kjaer (NOR) – Reilly Opelka (USA)

[19] Karolina Muchova (CZE) – Jacqueline Cristian (ROU)

Terence Atmane (FRA) – Francesco Maestrelli [Q] (ITA)



Campo 15: dall’1



Quentin Halys (FRA) – Alejandro Tabilo (CHI)

[Q] Linda Klimovicova (POL) – Francesca Jones (GBR)

Oksana Selekhmeteva (RUS) – Ella Seidel (GER)

Jaume Munar (ESP) – Dalibor Svrcina (CZE)

E Jannik Sinner e Lorenzo Musetti quando debutteranno agli Australian Open? I due azzurri, rispettivamente numero 2 e numero 5 al mondo, esordiranno martedì 20 gennaio nel torneo australiano. L’orario non è stato ancora definito.