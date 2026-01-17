E’ stato denunciato per tentata rapina aggravata il ventenne senza fissa dimora che nelle prime ore del 15 gennaio era stato sorpreso da un capotreno all’interno di un vagone alla stazione di Cavatigozzi.

Il capotreno era stato aggredito dall’uomo, che nella circostanza aveva anche tentato di impossessarsi del suo cellulare e del suo tablet. Poco dopo le 04.00 di notte, il ferroviere era incappato nel 20enne in un luogo in cui non doveva trovarsi ed era stato minacciato in maniera molto aggressiva. Poi la vittima, capita la situazione di pericolo, aveva tentato di allontanarsi, ma era caduto sul marciapiede dei binari. Era stato raggiunto e colpito con calci, nel tentativo nuovamente di sottrargli le apparecchiature elettroniche a lui in uso.

L’intervento di un collega della vittima, un macchinista, aveva consentito di bloccare l’azione dell’uomo, che aveva continuato comunque a inveire sui due e a lanciare dei sassi. Il successivo intervento di due pattuglie dei Carabinieri della stazione di Cremona, aveva permesso di individuare l’aggressore e accompagnarlo presso la caserma Santa Lucia, dove era stato identificato, visto che lo stesso non aveva fornito ai militari i documenti e le complete generalità.

Al termine di questi accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentata rapina aggravata.

