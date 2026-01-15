Caduto mentre era inseguito da un ragazzo sulla banchina dei binari, un capotreno di 27 anni è stato raggiunto, colpito a calci e pugni e preso a sassate. Salvato grazie all’intervento di un macchinista, è stato portato in ospedale in codice verde. L’episodio violento è andato in scena ieri mattina dopo le 4 in via Casanova, alla stazione di Cavatigozzi. Poco prima il capotreno, che stava facendo il giro delle carrozze, aveva notato a bordo l’intruso. Il convoglio, in quel momento, non era accessibile ai passeggeri.

Il capotreno lo ha invitato a scendere, scatenando la reazione violenta del ragazzo. A quel punto il 27enne ha cercato di allontanarsi, ma è stato inseguito. Il capotreno è caduto, ferendosi ad un ginocchio, e in quel momento è stato raggiunto e aggredito. In aiuto della vittima è accorso il macchinista. Il giovane violento sembrava essersi calmato, ma quando ha saputo che erano state allertate le forze dell’ordine si è agitato ulteriormente. Ad identificare il ragazzo, ventenne, sono stati i carabinieri di Soresina e Robecco d’Oglio.

Sarà la vittima a decidere se sporgere o meno denuncia.

