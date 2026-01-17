Cento anni di storia raccolti in undici pannelli esposti nel cuore della città.

Il DLF di Cremona in collaborazione con il DLF nazionale celebra un secolo di vita con la mostra itinerante “Il Tempo dei Ferrovieri”, che da Roma approda in Palazzo Comunale nella Sala Ex Violini. Un progetto culturale di grande valore storico e sociale che racconta l’identità, l’evoluzione e il ruolo del DLF nella vita dei ferrovieri e nelle comunità locali.

La mostra è inaugurata oggi e sarà visitabile fino al 23 gennaio negli orari degli uffici del Comune. La mostra è stata inaugurata dalla vice sindaca Francesca Romagnoli, dal presidente della Provincia Roberto Mariani e dal presidente dell’Associazione Nazionale DLF Giuseppe Tuscano.

“È una lunga storia che inizia dal 1925, ma soprattutto è una storia di valori, di senso etico, di solidarietà, di rapporti umani, di rapporti con le comunità locali come a Cremona”, ha detto Tuscano.

“Noi su Cremona siamo ben radicati, anche grazie all’associazione Sportiva La Ferro che abbiamo intenzione – come già detto nei mesi scorsi e nonostante qualche problematica – di rilanciare. C’è la volontà di ampliarla, attraverso l’acquisto di una parte del terreno comunale oltre a investimenti per quanto riguarda le attività sportive. Anche per questo abbiamo definito un nuovo management”.

Eleonora Busi

