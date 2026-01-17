Salone dei Quadri gremito oggi pomeriggio per la presentazione del libro “Francesco d’Assisi. Un uomo libero”, a cura di don Bruno Bignami e don Umberto Zanaboni, postulatore e vice-postulatore della causa di beatificazione di don Primo Mazzolari. Il libro propone anche alcuni scritti inediti del parroco di Bozzolo dedicati al Poverello d’Assisi.

La presentazione avviene a una settimana di distanza dalla commemorazione del 136esimo anniversario di nascita del sacerdote a Cremona, al Boschetto.

La figura di Francesco accompagnò Mazzolari lungo l’intero arco della sua esistenza: come un innamorato lontano, il sacerdote cremonese intrecciò con il santo di Assisi una vera e propria conversazione spirituale, fatta di prediche, meditazioni e articoli. Al centro di ogni testo vibra il Vangelo, con la forza rivoluzionaria di una Parola che richiama alla povertà, unica via verso l’autentica libertà.

A ottocento anni dalla morte di Francesco, questa raccolta di dieci scritti – scelti tra i molti che Mazzolari gli dedicò – testimonia come, per entrambi, l’efficacia della Parola non risieda soltanto nella predicazione, ma soprattutto in scelte concrete, talvolta scomode, di chi ha vissuto l’esperienza cristiana come un «ribelle obbediente».

Alla presentazione sono intervenuti fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi e Gabriella Chiellino, Founder Ceo di Eambiente (Mestre), che hanno offerto la loro testimonianza di legame spirituale con san Francesco. Gli interventi sono stati intervallati da brani musicali eseguiti da Benedetta Broegg alla tastiera e da Filippo Longhi al violoncello.

