Dopo due giorni dall’intervento di Aler in Via Secchi 13, dove è stata accertata l’occupazione di un secondo appartamento al primo piano – sono stati rimossi i rifiuti che si erano accatastati in cortile a seguito dell’arrivo degli abusivi, ma la situazione è lontana dall’essere risolta.

Gli inquilini regolari rimasti in tre dei sei appartamenti, un nucleo famigliare al secondo piano e due al terzo, temono per la presenza dei nuovi arrivati, se ne sentono minacciati e chiedono rapidamente un intervento da parte della proprietà, che tuttavia deve rispettare i tempi tecnici di notifica delle diffide e successivamente, un aggiornamento con le forze dell’ordine al tavolo della Prefettura, prima di rientrare in possesso delle unità immobiliari.

Pare inoltre che gli abusivi abbiano già forzato anche la porta del terzo appartamento sfitto.

I primi accessi erano avvenuti alla fine della scorsa estate da parte – si presume – di un nucleo rom, ma le persone individuate e in parte identficate dalle forze dell’ordine non sarebbero sepre le stesse.

© Riproduzione riservata