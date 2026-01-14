Ultime News

Cronaca

Occupazioni abusive nelle case Aler
di via Secchi: residenti allarmati

Foto Gianpaolo Guarneri - Studio B12
Seconda occupazione abusiva nella palazzina Aler di via Secchi 13, a Cremona, in un appartamento di recente lasciato libero da una inquilina probabilmente stanca delle frequentazioni dell’immobile. La segnalazione arriva da alcuni residenti della zona, il reticolo di strade tra via Cà del Vescovo e via Postumia dove si alternano villette a piccoli condomini.

Proprio in uno di questi, al primo piano e vuoto da tempo, la porta è stata forzata e sono entrati occupanti abusivi, probabilmente rom, e da lì è iniziata  una serie di problemi tra cui l’accumulo di masserizie e rifiuti di ogni tipo nel cortile. L’altro appartamento al primo piano è stato lasciato libero più di recente, appunto dall’ultima inquilina regolare, e anche in quello sono subito entrati altri abusivi.

Da settembre i vicini di casa segnalano l’aggravarsi dei problemi all’Aler, che sta seguendo la situazione e che dovrebbe presto prendere provvedimenti. Tra le preoccupazioni vissute da chi vive in zona, non solo gli aspetti legati all’igiene e al decoro, ma anche i timori per la sicurezza dei residenti e dei tanti bambini e ragazzini che frequentano strade e piazze del quartiere Villetta, dove da tempo sono state intraprese iniziative di cittadinanza attiva e riqualificazione degli spazi pubblici.

Al terzo piano della palazzina in questione abitano due nuclei famigliari, mentre al secondo uno dei due appartamenti è sfitto da tempo. Il primo piano è in balìa di abusivi.

Giuliana Biagi

Tag
