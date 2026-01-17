Ultime News

17 Gen 2026 La Fiamma Olimpica
è arrivata a Cremona
17 Gen 2026 Baldesio: archiviato procedimento
nei confronti di Alberto Corazzi
16 Gen 2026 Una pace disarmata e disarmante:
al Torriani Monsignor Ricchiuti
16 Gen 2026 Consiglio comunale, ecco
i politici più attivi del 2025
16 Gen 2026 Comprò 4.000 euro di piante in un
vivaio. Bonifici falsi, a processo
Video Pillole

Iran, Meloni “Lavoriamo per una de-escalation, solidarietà a chi manifesta”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Penso che dobbiamo lavorare per una de-escalation. È quello che l’Italia continua a fare. Ne ho parlato anche con il sultano dell’Oman, che ha avuto con noi un ruolo molto importante nelle negoziazioni. Voglio ribadire la mia solidarietà al popolo iraniano e a chi manifesta legittimamente per i propri diritti e per un futuro migliore. Non credo che manifestare per i propri diritti si possa pagare con la vita. Ovviamente condanniamo la repressione e le uccisioni da parte del regime iraniano, chiediamo all’Iran di garantire l’incolumità dei cittadini che vogliono manifestare, ma stiamo lavorando per una de-escalation e per tornare a negoziati che riguardano il dossier nucleare”. Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa presso l’ambasciata d’Italia a Tokyo.

