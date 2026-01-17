Macron e gli occhiali da sole: “Ho un problema all’occhio”

(Adnkronos) – Emmanuel Macron con gli occhiali da sole. Il presidente francese si presenta così al vertice a Parigi per il futuro discutere il futuro della Nuova Caledonia. Macron è alle prese con un problema all’occhio destro, come apparso evidente nelle precedenti apparizioni pubbliche.

“Mi scuso per questi occhiali, ma sono costretto a portarli per un lieve problema. Quindi, dovrete sopportarmi così…”, le parole di Macron.

Un paio di giorni fa, il presidente si è recato alla alla base militare di Istres, nel sud della Francia, e lì ha tenuto un discorso alle forze armate. Macron si è presentato sul podio con l’occhio destro gonfio e iniettato di sangue: “Vi prego di scusare l’aspetto sgradevole del mio occhio. Si tratta di qualcosa totalmente innocuo, prendetelo come un riferimento all’Eye of the Tiger…”, ha scherzato facendo riferimento al celeberrimo brano che fa da colonna sonora a Rocky IV.