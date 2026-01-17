Un violento scontro tra due vetture oggi pomeriggio poco dopo le 17.30 sulla curva della Paullese in territorio di Madignano, ha provocato il ferimento di un uomo di 31 anni residente in provincia di Parma, trasportato in elisoccorso con ferite multiple all’ospedale San Carlo di Milano.

L’uomo, probabilmente per un colpo di sonno, ha invaso con la sua Dacia Sandero la corsia opposta proprio mentre proveniva la Chevrolet condotta da una donna di 50 anni, residente in provincia di Piacenza. Quest’ultima vettura è stata sbalzata contro un Fiat Doblò parcheggiato a lato strada e la conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo. Estratta dai Vigili del Fuoco di Crema intervenuti sul posto, è stata portata in codice giallo all’Ospedale di Cremona.

Più serie le condizioni del 31enne, che non è comunque in pericolo di vita.

Dell’esatta dinamica dell’incidente si sono occupati i Carabinieri di Castelleone, mentre la viabilità è stata regolata dai militari di Romanengo.

Nemmeno un’ora dopo, sempre sul Cremasco, a Ricengo, un altro scontro frontale sul tratto della SP64 tra Pianengo e Bottaiano. Coinvolte una Toyota Yaris che andava in direzione Soncino e una Opel Insignia che procedeva in direzione opposta. Il conducente di quest’ultima vettura avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo parzialmente la corsia opposta.

Con il suo spigolo sinistro, ha toccato l’angolo della Toyota e le auto si sono girate su se stesse, finendo ai lati della strada. Sono intervenuti i carabinieri di Soncino per i rilievi, mentre quelli di Bagnolo-Cremasco hanno fatto viabilità col senso unico alternato.

Il conducente dell’Opel è un 39enne del Cremasco che per dolori al petto è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in elisoccorso. Mentre a bordo della Yaris viaggiava la conducente 60enne e un passeggero di 48 anni trasportati in codice giallo al San Raffaele di Milano in ambulanza.

