Mattarella “Preoccupazione per il ritorno di strategie predatorie”

L’AQUILA (ITALPRESS) – “L’immenso valore della cultura risalta ancor più in questo periodo storico. In un mondo in cui vi sono molteplici motivi di preoccupazione. Guerre, volontà di dominio sugli altri, strategie predatorie che pensavamo archiviate dal Novecento sono riapparse, con il loro carico di morte e devastazione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia inaugurale di L’Aquila 2026 Capitale italiana della Cultura. “La cultura è strumento principe di convivenza, di dialogo, di impegno di ricerca comune e dunque di pace”, ha aggiunto.

