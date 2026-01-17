Il Partito Democratico di Cremona sta cercando di accelerare e di chiudere internamente la partita per avere un nuovo segretario provinciale dopo le dimissioni improvvise di Michele Bellini che con una lettera ha lasciato dopo meno di un anno la segreteria provinciale.

Ha spiazzato tutti all’interno non avendo peraltro fatto alcun tipo di passaggio prima di arrivare a questa decisione, ma il Pd è pronto a girare pagina e in attesa della convocazione dell’ assemblea provinciale si sta pensando di individuare all’interno un nuovo segretario che sia una figura di garanzia, tra l’altro in vista di importanti appuntamenti come ad esempio il rinnovo del consiglio provinciale a settembre, le amministrative di alcuni comuni a giugno, il referendum sulla giustizia, la costruzione di un progetto in vista delle Politiche del 2027 e infine le Regionali.

E tra i nomi spuntano quello di Rosolino Azzali, all’interno dello staff del sindaco Andrea Virgilio, da sempre nel Pd con incarichi in Provincia, ex sindaco di Corte dè Frati, e quello del segretario cittadino Roberto Galletti. L’alternativa potrebbe essere quella dei congressi o quella del commissariamento anche se i tempi si allungherebbero. Dunque, da voci interne la miglior soluzione sarebbe proprio quella di trovare una figura di garanzia subito.

Silvia Galli

