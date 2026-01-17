Ultime News

17 Gen 2026 In via Secchi rimossi i rifiuti
ma resta il timore dei residenti
17 Gen 2026 Elezioni Consiglio provinciale,
Consultazioni nei comuni
17 Gen 2026 DLF: inaugurata mostra e rilancio
per l'associazione sportiva
17 Gen 2026 Fiamma olimpica a Cremona,
occasione persa per lo sport
17 Gen 2026 Un po' di Milano-Cortina
a Cremona: le immagini
Nazionali

Real Madrid, la (rumorosa) protesta dei tifosi: Blancos sommersi dai fischi

(Adnkronos) – Il Real Madrid sta attraversando il momento più difficile della sua storia recente. Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Spagnola, l’esonero dell’allenatore Xabi Alonso e l’eliminazione dalla Coppa del Re, i Blancos sono al momento secondi dietro al Barcellona in Liga e settimi nella superclassifica della fase campionato di Champions League. Insomma, troppo poco per tifosi abituati a fare man bassa di trofei in ogni stagione. Proprio per questo, i sostenitori dei Blancos hanno dato il via a una rumorosa protesta al Bernabeu durante la sfida di campionato di oggi contro il Levante.  

I calciatori sono stati fischiati tutti al momento della presentazione dello speaker. E la rabbia dei tifosi del Madrid si è scagliata in particolare contro Belligham, Valverde e Vinicius. Poi, a fine primo tempo, con i Blancos fermi sullo 0-0, ecco un’altra pioggia di fischi per la squadra di Arbeloa. La fotografia di un momento delicatissimo. 

