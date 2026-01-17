Ultime News

17 Gen 2026 Passaggio della Fiaccola
Le voci di chi c'era
17 Gen 2026 Ultracon: tra manga e costumi
un successo per la prima giornata
17 Gen 2026 Ponte di San Daniele: piattaforma
per i lavori sotto il piano stradale
17 Gen 2026 Pd su sfratto: "Comune all'oscuro
delle condizioni di fragilità"
17 Gen 2026 Don Mazzolari e San Francesco
Le testimonianze in sala Quadri
Video Pillole

Sequestrata cocaina per oltre 1 milione di euro nel Cosentino, cinque in manette

COSENZA (ITALPRESS) – I Finanzieri della Tenenza di Cetraro e della Compagnia di Paola hanno individuato un casolare utilizzato per il taglio e il confezionamento di sostanze stupefacenti. All’interno dell’immobile sono stati sequestrati 5 panetti di cocaina per circa 5,5 kg, 750 grammi di marijuana, strumenti per il taglio e confezionamento e oltre 100 mila euro in contanti suddivisi in più “mazzette” sottovuoto. Adiacente al casolare è stata rinvenuta un’auto con doppio-fondo per il trasporto della droga. Secondo le stime, il valore della cocaina supererebbe il milione di euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, hanno portato all’arresto in flagranza di cinque persone.

tvi/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...