Ultime News

17 Gen 2026 Un po' di Milano-Cortina
a Cremona: le immagini
17 Gen 2026 Alla Cgil le ragioni del "no"
al referendum sulla Giustizia
17 Gen 2026 Denunciato per tentata rapina
aggravata l'aggressore del capotreno
17 Gen 2026 Sfratto Aler, centrodestra:
"Da ottobre il Comune sapeva"
17 Gen 2026 Torna "24Minuti" su CR1
e domenica ci porta in Antartide
Nazionali

Serie A, oggi Cagliari-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A.
Oggi, sabato 17 gennaio, i bianconeri sono impegnati all’Unipol Domus in trasferta contro il Cagliari nel 21° turno di campionato. La squadra di Spalletti, al momento quarta in classifica insieme alla Roma, arriva dal successo pesante contro la Cremonese. I rossoblù hanno invece perso contro il Genoa nell’ultimo impegno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Juve, in campo oggi alle 20:45: 

Cagliari (4-3-3) Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto, Obert; Mazzitelli, Prati, Adopo; Palestra, Kilicsoy, Se. Esposito. All. Pisacane 

Juventus (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti 

Cagliari-Juve sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita disponibile in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...