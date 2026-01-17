Nello stesso giorno del passaggio in città della Fiamma Olimpica si è tenuta la premiazione organizzata dal Comune di Cremona di cinque ragazze e ragazzi e del gruppo Teatro InclusiON selezionati per la manifestazione internazionale ArsPara – Mostra Internazionale di Arte e Disabilità, organizzata dall’Associazione coreana People with Disabilities and Friends of Five Continents per i Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

La cerimonia si è svolta nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, dove sono state esposte in anteprima le cinque opere degli artisti cremonesi che saranno poi inserite nella mostra itinerante, visitabile dall’8 al 18 marzo a Milano, all’ex Fornace Gola. In quei giorni saranno corso i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Pensato per valorizzare l’impegno artistico, culturale e sociale dell’associazione Ticonzero nella promozione dell’inclusione e dell’espressione creativa delle persone con disabilità, il riconoscimento è stato consegnato a cinque artisti visivi selezionati dall’Atelier Ticonzero condotto da Siria Bertorelli: Anna Casali, Kevin Golemi, Giuseppe Isabella Valenzi, Rachele Maschi, Carlotta Porcari, nonché al Gruppo Teatro InclusiON di Centro Ticonzero per lo spettacolo La Tela Umana (regia di Massimiliano Bozzoni e video arte a cura di Alexs Corsentino).

Gli attori del Gruppo Teatro InclusiON sono Nicola Araldi, Luca Bolda, Maria Bresciani Roberto Brunelli, Giulia Trioni, Susan De Luca, Giuseppe Isabella Valenzi, Pietro Lupi, Lorenzo Malvassori, Chiara Mengon, Giulia Milazzo, Valentina Pigoli, Antonio Verni, e Nicoló Zorza.

Andrea Viriglio, Sindaco di Cremona, ha dichiarato: «Oggi, con il Centro Ticonzero, celebriamo l’arte come ponte, come linguaggio capace di unire persone, visioni e fragilità. ArtPara è uno spazio di dialogo internazionale, in cui anche l’arte degli artisti con disabilità trova una visibilità piena e condivisa. Anna, Kevin, Giuseppe, Isabella, Rachele, Carlotta e tutto il gruppo del Teatro InclusiON ci ricordano che la creatività non conosce barriere e che le differenze sono forza, bellezza e futuro. A loro va il grazie di tutta la comunità e delle istituzioni, per averci ricordato ancora una volta che il traguardo più importante è una società inclusiva, capace di guardarsi con rispetto, ascolto e umanità».

Luca Zanacchi, assessore allo Sport, nel corso della premiazione ha aggiunto: «Ringraziamo tutti i protagonisti di questo percorso. Per la città di Cremona la celebrazione delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è la Sala dei Quadri piena di persone. Ringraziamo anche il Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, per averci dato l’input per organizzare l’evento e Ticonzero per tutte le attività che organizza in città».

ArtPara è stata ideata dall’artista coreano di fama internazionale Kim Geun-Tae con l’obiettivo di sostenere e dare visibilità alla creatività delle persone con disabilità, attraverso l’associazione coreana People with Disabilities and Friends of Five Continents, fondata dallo stesso Kim Geun-Tae. L’esposizione è stata concepita come un’Olimpiade culturale, con lo scopo di unire le persone attraverso l’arte, promuovendo inclusione, dialogo e solidarietà internazionale. ArtPara @ Milano Cortina 2026 celebra la visione e l’eccellenza artistica di creatori provenienti dai cinque continenti, presentando pittura contemporanea, fotografia, arte digitale e tecniche miste. Saranno esposte opere di cento artisti provenienti da Europa, Asia, Americhe, Australia e Africa.

© Riproduzione riservata