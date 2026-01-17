Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 (in onda alle 19:30) condotto da Simone Bacchetta. Stasera (sabato) l’ospite sarà Raffaele Marchetti, esperto di relazioni internazionali e geopolitica. Con lui parleremo di attualità internazionale: Iran, Venezuela, Gaza e Ucraina.

Domani sera invece (domenica) si parlerà di missioni in Antartide, collegandoci direttamente con la base italiana Mario Zucchelli. Ad accoglierci saranno il capo spedizione Rocco Ascione e la coordinatrice scientifica Nicoletta Ademollo.

