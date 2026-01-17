Si è chiusa con un’affluenza significativa la prima giornata di Ultracon Cremona 2026. Fin dall’apertura dei padiglioni, CremonaFiere è stata attraversata da un flusso continuo di visitatori, confermando il forte interesse del pubblico per una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere.

Il programma del sabato ha registrato un’ottima risposta, dagli appuntamenti sul palco alle numerose aree interattive. Accoglienza calorosa per i PlayerInside, protagonisti di un incontro seguitissimo dedicato al mondo dei videogame, così come per lo speciale evento dedicato a Squid Game, con i doppiatori della serie Guendalina Ward, Francesco De Francesco e Daniele Di Matteo. Interesse e curiosità anche per gli interventi di Kenta Suzuki e Nana Ebata, capaci di raccontare il Giappone contemporaneo con uno stile diretto e coinvolgente. A chiudere la giornata, un’ondata di emozioni e nostalgia con il concerto di Cristina D’Avena, accolta da un pubblico caloroso che ha cantato e partecipato dall’inizio alla fine dello spettacolo.

Parallelamente agli eventi sul palco, tutte le iniziative della manifestazione hanno registrato un riscontro positivo. L’area espositiva è stata costantemente animata, così come l’artist alley, l’area mattoncini, gli spazi dedicati al retrogaming, ai giochi da tavolo e alla Gamers Arena.

Dopo un esordio così convincente, Ultracon si prepara ad accogliere il pubblico per il secondo giorno di manifestazione con un programma altrettanto ricco. Sul palco sono attesi Paolo Calabresi, interprete di Augusto Biascica nella serie cult Boris, protagonista di un incontro dedicato al racconto del suo percorso artistico e Riccardo Suarez, voce di Angel Dust in Hazbin Hotel. In programma anche Disneiamo, uno show pensato per ripercorrere le canzoni Disney più amate attraverso un’esperienza musicale dal vivo.

Il gran finale della manifestazione sarà affidato a Giorgio Vanni, pronto a trasformare Ultracon in una grande festa con le sue sigle più celebri, da Pokémon a Dragon Ball, passando per One Piece e molti altri brani entrati nell’immaginario collettivo.

Anche nel corso della seconda giornata resteranno pienamente fruibili tutte le aree espositive e interattive, così come il palco cosplay, il cui programma culminerà nel cosplayer contest, uno dei momenti più attesi dell’intero weekend. Ultracon Cremona 2026 prosegue quindi nel segno di una partecipazione viva e trasversale, confermandosi come un appuntamento capace di unire spettacolo, passione e condivisione nel segno della cultura pop.

