17 Gen 2026 In via Secchi rimossi i rifiuti
ma resta il timore dei residenti
17 Gen 2026 Elezioni Consiglio provinciale,
Consultazioni nei comuni
17 Gen 2026 DLF: inaugurata mostra e rilancio
per l'associazione sportiva
17 Gen 2026 Fiamma olimpica a Cremona,
occasione persa per lo sport
17 Gen 2026 Un po' di Milano-Cortina
a Cremona: le immagini
Nazionali

Valanga a Courmayeur, quattro sciatori coinvolti: un ferito

(Adnkronos) – Valanga oggi, sabato 17 gennaio, nella zona del Canale del Ves, a Courmayeur, sul Monte Bianco. Quattro le persone coinvolte e recuperate dal Soccorso Alpino Valdostano e Soccorso alpino della Guardia di Finanza: tre sono rimaste illese e si sono liberate da sole, mentre una è rimasta ferita. Impossibile il recupero in elicottero a causa delle cattive condizioni metro, i tecnici hanno preceduto via terra raggiungendo il gruppo. 

La persona ferita è stata recuperata con un’azione con verricello, grazie ad una minima schiarita del meteo. Il paziente è un italiano. Portato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie, le sue condizioni sono in fase di valutazione. 

