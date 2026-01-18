Un team di artificieri dell’Esercito Italiano, in forza al 10° reggimento genio guastatori di Cremona, ha portato a termine una complessa attività di bonifica del territorio, neutralizzando una bomba d’aereo risalente al 2° conflitto mondiale. Il residuato bellico del peso di 500 libbre (pari a circa 227 kg), contenente oltre 119 Kg di esplosivo ad alto potenziale, è stato rinvenuto, in ottimo stato di conservazione e ancora attivo, lo scorso 8 gennaio, all’interno del territorio del comune di Castellucchio, durante i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Cremona-Mantova.

Le operazioni di messa in sicurezza e neutralizzazione dell’ordigno sono state eseguite grazie alla perfetta sinergia di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, diretti e coordinati dalla Prefettura di Mantova. Al fine di garantire un’adeguata cornice di sicurezza, durante le operazioni di rimozione dei sistemi d’innesco è stato necessario evacuare la cittadinanza nel raggio di circa 800 metri dal punto di rinvenimento dell’ordigno. Successivamente gli artificieri, scortati dalle Forze di Polizia, hanno provveduto al trasferimento del residuato bellico presso la cava di Medole (MN), dove è stato fatto brillare in una buca (fornello) predisposta nei giorni precedenti l’intervento dai guastatori della “Brigata Ariete”.

Gli specialisti del 10° reggimento genio guastatori dell’Esercito, coordinati dal Comando Territoriale Nord, intervengono quasi quotidianamente nell’attività di bonifica occasionale del territorio da residuati bellici nella regione Lombardia, dove nello scorso anno sono stati oltre 120 gli interventi condotti per un totale di 1041 ordigni bonificati.

L’Esercito Italiano grazie alla versatilità professionale dei propri reparti, oltre all’impiego operativo nelle missioni internazionali, è in grado di intervenire nei casi di necessità per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, nella bonifica degli ordigni, così come in soccorso per pubbliche calamità.

