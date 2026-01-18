Si è costituita domenica mattina l’Associazione “Borgo fluviale Isola Provaglio”, promossa dai residenti delle casette sul Po, poste poco distanti dal noto ristorante Lido Ariston Sales di Brancere, frazione di Stagno Lombardo.All’ Assemblea hanno partecipato tra gli altri Marcello Ventura, consigliere regionale e il Sindaco di Stagno Lombardo Roberto Mariani che ha parlato principali progetti che interessano il fiume Po nel territorio comunale prossimo al Borgo. Tra questi la ciclovia VENTO, il progetto di rinaturazione delle aree golenali finanziato con i fondi PNRR e le attività promosse dalla Riserva MaB UNESCO Po Grande.

Da parte del Sindaco è venuto un plauso a questa iniziativa che intende prendersi cura di un luogo molto caratteristico di Stagno Lombardo e tra i più conosciuti e apprezzati del tratto cremonese del fiume Po. “A nome del Comune di Stagno non posso che augurare a questa neonata Associazione di poter crescere e contribuire alle attività di promozione e fruizione del Grande Fiume.” Ventura dal canto suo ha assicurato che si farà portavoce in Regione dell’importanza del Borgo e della centralità del turismo fluviale, dato che regione Lombardia stanzia anche finanziamenti regionali proprio per queste realtà.

Il Borgo fluviale di Isola Provaglio, situato lungo il fiume Po nel territorio di Stagno Lombardo, rappresenta un unicum nel paesaggio fluviale cremonese. Composto da una quindicina di abitazioni regolarmente edificate, da alcune costruzioni storiche un tempo abitate da barcaioli e pescatori, da un antico fienile ancora in uso agricolo e dal noto ristorante Lido Ariston Sales, il borgo costituisce oggi una preziosa testimonianza di un insediamento umano che convive da anni col grande fiume.

Il territorio golenale circostante, compreso tra il fiume e l’argine maestro, ospita due corti rurali preesistenti al borgo, ultime testimonianze di una serie di manufatti agricoli che nei secoli hanno faticosamente convissuto col fiume.

Le abitazioni, realizzate negli anni Settanta del Novecento lungo la curva di navigazione n. 41 tracciata dall’allora Ufficio Speciale del Magistrato per il Po, sono tutte autorizzate e agibili, essendo state costruite prima dell’introduzione dei vincoli idraulici e paesaggistici. Diversamente da altri agglomerati informali sorti lungo le sponde, Isola Provaglio si è quindi sviluppata come insediamento legittimo e stabile, abitato in modo continuativo o stagionale, dove si è formata una piccola comunità fluviale attiva nella cura del luogo e nel mantenimento della via alzaia e delle aree verdi spondali.

L’Associazione nasce con l’idea di prendersi cura delle aree demaniali comprese nel borgo e nelle sue pertinenze, garantendone la manutenzione, la sicurezza e il decoro; l’obiettivo è quello gestire in forma condivisa le parti comuni e gli accessi (via alzaia, percorsi laterali, servizi comuni), massimizzando le economie di scala e assicurandone un uso ordinato, inclusivo e rispettoso dell’ambiente.

Si prevede inoltre di ricercare forme di collaborazione con il Comune di Stagno Lombardo, con gli Enti territoriali e con le altre associazioni che perseguono finalità analoghe di tutela e valorizzazione del fiume Po; si potranno così promuovere iniziative culturali, ricreative e religiose volte a rafforzare il legame tra la comunità e il fiume, come la tradizionale Processione dell’Assunta del 15 agosto.

Attraverso queste azioni, l’Associazione intende preservare la memoria e la vitalità del borgo, favorendo al contempo una gestione condivisa e responsabile del patrimonio fluviale, in coerenza con i principi di tutela ambientale e valorizzazione culturale che caratterizzano l’intero territorio del Po.

