Ancora furti al quartiere Boschetto:
"Residenti esasperati"
Parla il presidente del quartiere Armillotta: "Se c'è qualche istituto di vigilanza privata che può aiutarci, si faccia avanti"
Emergenza furti al quartiere Boschetto. Sabato sera attorno alle 20 dei malviventi sono entrati in due villette adiacenti in via della Castella. Ma non è tutto: a distanza di un’ora si è verificato un tentato scasso a poche centinaia di metri da via Castella, con le persone in casa. E i residenti sono esasperati.
“La situazione del quartiere è veramente esasperata” dice il presidente del quartiere Luigi Armillotta “I residenti sono esasperati tanto che qualcuno chiede di organizzare delle ronde. Il quartiere è deluso anche perchè le famose due telecamere di sicurezze, promesse dal Comune, non sono ancora arrivate e non si sa quando arriveranno. Le persone sono arrabbiate”.
Poi Armillotta lancia un appello: “Io credo che una possibile proposta possa essere rivolgersi a un istituto di vigilanza privata che si proponga al quartiere per una vigilanza 24 ore su 24”. Inoltre i residenti hanno già chiesto un tavolo urgente all’assessore competente ma anche un’assemblea aperta per un piano urgente di sorveglianza del quartiere.