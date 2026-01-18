Ultime News

18 Gen 2026 Ancora furti al quartiere Boschetto:
"Residenti esasperati"
18 Gen 2026 Lions Club Cremona Host,
ospite Maurizio Ferraroni
18 Gen 2026 “Francesco d’Assisi. Un uomo libero”:
il libro con testi di Don Mazzolari
18 Gen 2026 Segreteria Pd, spunta
il nome di Cinzia Fontana
18 Gen 2026 La Coppa Davis a Cremona:
emozione tra i tennisti
Cronaca

Ancora furti al quartiere Boschetto:
"Residenti esasperati"

Parla il presidente del quartiere Armillotta: "Se c'è qualche istituto di vigilanza privata che può aiutarci, si faccia avanti"

L'ingresso del quartiere Boschetto
Fill-1

Emergenza furti al quartiere Boschetto. Sabato sera attorno alle 20 dei malviventi sono entrati in due villette adiacenti in via della Castella. Ma non è tutto: a distanza di un’ora si è verificato un tentato scasso a poche centinaia di metri da via Castella, con le persone in casa. E i residenti sono esasperati.

“La situazione del quartiere è veramente esasperata” dice il presidente del quartiere Luigi Armillotta “I residenti sono esasperati tanto che qualcuno chiede di organizzare delle ronde. Il quartiere è deluso anche perchè le famose due telecamere di sicurezze, promesse dal Comune, non sono ancora arrivate e non si sa quando arriveranno. Le persone sono arrabbiate”.

Poi Armillotta lancia un appello: “Io credo che una possibile proposta possa essere rivolgersi a un istituto di vigilanza privata che si proponga al quartiere per una vigilanza 24 ore su 24”. Inoltre i residenti hanno già chiesto   un tavolo urgente all’assessore competente ma anche un’assemblea aperta per un piano urgente di sorveglianza del quartiere.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...