Emergenza furti al quartiere Boschetto. Sabato sera attorno alle 20 dei malviventi sono entrati in due villette adiacenti in via della Castella. Ma non è tutto: a distanza di un’ora si è verificato un tentato scasso a poche centinaia di metri da via Castella, con le persone in casa. E i residenti sono esasperati.

“La situazione del quartiere è veramente esasperata” dice il presidente del quartiere Luigi Armillotta “I residenti sono esasperati tanto che qualcuno chiede di organizzare delle ronde. Il quartiere è deluso anche perchè le famose due telecamere di sicurezze, promesse dal Comune, non sono ancora arrivate e non si sa quando arriveranno. Le persone sono arrabbiate”.

Poi Armillotta lancia un appello: “Io credo che una possibile proposta possa essere rivolgersi a un istituto di vigilanza privata che si proponga al quartiere per una vigilanza 24 ore su 24”. Inoltre i residenti hanno già chiesto un tavolo urgente all’assessore competente ma anche un’assemblea aperta per un piano urgente di sorveglianza del quartiere.

