Arrestato 72enne latitante
da tre anni: verrà espulso

L'arresto a Brescia ha dato esecuzione a due distinti Ordini di Carcerazione emessi, rispettivamente, dalle Procure della Repubblica di Brescia e di Cremona

Gli Agenti della Polizia di Stato in forza al Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine” a Brescia hanno individuato e tratto in arresto un cittadino bosniaco 72enne senza fissa dimora, irregolare in Italia e con numerosi precedenti penali e di Polizia per reati di varia natura e gravità in particolare contro il patrimonio, la persona e per inosservanza delle norme in materia di immigrazione, dando così esecuzione a 2 distinti Ordini di Carcerazione emessi, rispettivamente, dalle Procure della Repubblica di Brescia e di Cremona.

I Provvedimenti giudiziari sono stati adottati a seguito di alcune sentenze di condanna passate in giudicato per reati continuati di furto aggravato.

L’uomo, latitante da circa 3 anni, è stato individuato e fermato dagli agenti durante le consuete attività di prevenzione e controllo del territorio volte a prevenire e reprimere episodi di microcriminalità diffusa, mentre si aggirava in atteggiamenti sospetti in via X Giornate a Brescia.

Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, in considerazione della pericolosità sociale dell’uomo, ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, in modo da poter poi procedere alla sua espulsione dall’Italia con accompagnamento nel Paese di provenienza nel momento in cui verrà scarcerato.

