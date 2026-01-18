Ultime News

Nazionali

Australian Open, choc Cobolli: eliminato al primo turno da Fery

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli eliminato dagli Australian Open. Il primo colpo di scena dello Slam di Melbourne è arrivato oggi, domenica 18 gennaio, con la sconfitta del tennista azzurro, battuto in tre set dal britannico Arthur Fery, numero 186 del mondo, con il punteggio di 7-6 (1), 6-4, 6-1 in due ore e quattrordici minuti di gioco. 

A complicare l’esordio di Cobolli sono stati anche alcuni problemi intestinali accusati fin dall’inizio del match, che non hanno mai permesso all’azzurro di entrare in partita, complice anche l’ottimo livello di tennis mostrato dall’avversario.  

Fery, che arrivava dalle qualificazioni, ha infatti variato i suoi colpi approfittando delle difficoltà di Cobolli, in grande difficoltà soprattutto al servizio, e riuscendo a conquistare per la prima volta il secondo turno degli Australian Open. 

 

