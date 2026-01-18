Ultime News

17 Gen 2026 Casarin e Veronesi firmano
il colpo Vanoli a Trento
17 Gen 2026 Passaggio della Fiaccola
Le voci di chi c'era
17 Gen 2026 Madignano e Ricengo
Due frontali nel giro di un'ora
17 Gen 2026 Ultracon: tra manga e costumi
un successo per la prima giornata
17 Gen 2026 Ponte di San Daniele: piattaforma
per i lavori sotto il piano stradale
Nazionali

Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich – Diretta

(Adnkronos) –
Iniziano gli Australian Open 2026. A esordire nella prima giornata del primo Slam della stagione Flavio Cobolli e Jasmine Paolini – in diretta tv e streaming – protagonisti nel primo turno di Melbourne. Il tennista azzurro affronta il britannico Arthur Fery, numero 186 del mondo, mentre la toscana, nel tabellone Wta, sfida la russa Aljaksandra Sasnovich. 

Nella mattinata di domenica 18 gennaio è previsto l’esordio del numero uno del mondo Carlos Alcaraz. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...