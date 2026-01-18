Australian Open, problemi non solo per Cobolli: dal caldo al virus, è già allarme a Melbourne

(Adnkronos) – Il caldo si abbatte subito sugli Australian Open. E gioca i primi brutti scherzi sul campo. Nel corso del match del primo turno tra Ekaterina Aleksandrova e Zeynep Sönmez, una raccattapalle ha perso i sensi ed è stata subito soccorsa (anche dalla giocatrice turca). La curiosità è che la raccattapalle si è poi toccata la pancia, quasi a indicare problemi di stomaco. Forse gli stessi avvertiti da Flavio Cobolli, eliminato da Fery nella notte.

Il tennista azzurro ha commentato così il suo malore ai microfoni di Sky Sport: “Mezz’ora prima di entrare ho sentito forti dolori allo stomaco. Mi dispiace perché desideravo fare bene, avevo tutte le carte in regola per riuscirci. In una condizione diversa il risultato poteva essere opposto. Oggi ero a pezzi, mi ha destabilizzato molto perché da un momento di gloria ed euforia prima della partita mi sono ritrovato sottoterra. È stato inaspettato, un dolore nuovo. Ho cercato di fare il mio meglio, ho preso delle pasticche e sono andato in bagno, ma non è bastato”