18 Gen 2026 Casalbuttano, rissa durante la partita
di calcio: coinvolti due uomini
18 Gen 2026 Virgilio: "Organici, stabilità
e strumenti per maggiore sicurezza"
18 Gen 2026 Incendio di addobbi sul soffitto,
sospesa la licenza al Moma Club
18 Gen 2026 Controlli nei locali a Cremona,
Fontana: "Un lavoro che salva vite"
18 Gen 2026 A Stagno Lombardo nasce l'Associazione
“Borgo fluviale Isola Provaglio”
Bologna-Fiorentina 1-2, vittoria viola con dedica a Commisso

(Adnkronos) – La Fiorentina supera il Bologna al Dall’Ara per 1-2 nella 21esima giornata di Serie A, all’indomani della scomparsa del presidente viola Rocco Commisso, a cui la squadra ha tributato un omaggio in fase di riscaldamento con maglie bianche che sul dorso avevano “Rocco 1” e sul davanti un “Grazie Rocco”. I gol della Fiorentina sono stati realizzati da Mandragora e Piccoli. Il Bologna ha accorciato le distanze con Fabbian. La vittoria consente alla formazione toscana di salire a 17 punti. Il Bologna rimane a quota 30. 

 

