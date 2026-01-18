Nell’ambito dell’attività di controllo dei locali di pubblico spettacolo, nello scorso fine settimana, il Questore della Provincia di Cremona ha adottato due provvedimenti ex art.100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sospendendo le licenze delle discoteche “Juliette” di Cremona per 15 giorni e “Moma Club” di Crema per 8 giorni, a seguito di ripetuti episodi criminosi e violenti registratesi dagli equipaggi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri sia all’interno dei locali che all’esterno degli stessi.

Tra gli episodi più rilevanti, per quanto riguarda il “Juliette” si rammenta quello verificatosi, da ultimo, lo scorso 6 gennaio, allorquando nel corso di una lite tra giovani avventori del locale, uno dei soggetti è stato ferito con un taglierino al collo e, solo per un caso fortuito, ha riportato lesioni non gravi, venendo trasportato in ospedale.

La notifica dei due provvedimenti di sospensione delle licenze è culminata con dei controlli disposti dal Questore di Cremona, d’intesa con il Prefetto, effettuati nelle serate del 16 gennaio al “Juliette” e del 17 gennaio al “Moma Club” e che hanno visto coinvolti, oltre alla Polizia di Stato (Polizia Amministrativa, Squadra Mobile e Nucleo Prevenzione Crimine), anche equipaggi e personale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, dell’Ispettorato del Lavoro e ATS Valpadana.

Durante l’accurato controllo interistituzionale sono state riscontrate diverse violazioni sulla sicurezza dei locali, elevate sanzioni e disposte prescrizioni.

In particolare, in occasione dei servizi svolti al “Juliette” è stata riscontrata la mancanza del documento di valutazione dei rischi, irregolarità sulla titolarità della licenza, materiali privi di classificazione di reazione al fuoco dislocati anche in corrispondenza di fonti ad incandescenza, estintori privi di cartellonistica, assenza del registro dei controlli dei presidi antincendi, assenza di documentazione di omologazione dei divanetti alla reazione al fuoco, mancanza di documentazione attinente la formazione dei lavoratori ma soprattutto uscite di emergenza non completamente fruibilità causa di diverso materiale (barriere in legno, tavolini ed altro materiale) dislocato nei pressi delle vie di esodo. Per alcune delle già menzionate violazioni, l’Ispettorato del Lavoro ha adottato, contestualmente al provvedimento del Questore, un altro provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

