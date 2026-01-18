Ultime News

18 Gen 2026 La Juvi batte Rimini 81 a 69
è la terza vittoria consecutiva
18 Gen 2026 Ultracon tra giochi e fumetti:
boom di giovani in fiera
18 Gen 2026 Arrestato 72enne latitante
da tre anni: verrà espulso
18 Gen 2026 Casalbuttano, rissa durante la partita
di calcio: coinvolti due uomini
18 Gen 2026 Virgilio: "Organici, stabilità
e strumenti per maggiore sicurezza"
Nazionali

Guerriglia in A1, scontri nati da furto di bandiera romanista?

(Adnkronos) – A far degenerare i tafferugli tra ultras giallorossi e fiorentini sull’autostrada A1, all’altezza di Casalecchio, potrebbe esserci stato il tentativo di sottrarre bandiere e striscioni agli avversari. In alcuni post di ambienti ultras che circolano sul web si parla (con tanto di foto) di una bandiera dei romanisti che sarebbe stata ‘rubata’ durante gli scontri di oggi. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...