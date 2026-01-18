Lezione di Diritto, venerdì, tra gli studenti delle classi seconda, terza e quarta del liceo linguistico Beata Vergine di Cremona e l’avvocato Luca Curatti. Un incontro organizzato dalla docente di Diritto ed Economia Valeria Tranchino sul tema: il Diritto penale nei casi di cronaca attuale. In aula si è parlato della strage di Capodanno avvenuta a Crans Montana, del delitto di Garlasco, del proscioglimento di Chiara Ferragni e delle diffamazioni via social.

Una lezione appassionata che i ragazzi hanno seguito con interesse e attenzione. Un incontro non solo basato sui fatti di attualità ma anche su come funziona la “macchina giudiziaria”, con i tre gradi di giudizio e le figure del giudice monocratico, dei magistrati in composizione collegiale e il giudice di pace. Spiegate anche le differenze tra il sistema penale americano e quello italiano.

