Ultime News

18 Gen 2026 Incontro con l'avvocato Curatti
al liceo linguistico Beata Vergine
18 Gen 2026 La Juvi batte Rimini 81 a 69
è la terza vittoria consecutiva
18 Gen 2026 Ultracon tra giochi e fumetti:
boom di giovani in fiera
18 Gen 2026 Arrestato 72enne latitante
da tre anni: verrà espulso
18 Gen 2026 Casalbuttano, rissa durante la
partita: coinvolti due uomini
Nazionali

Leao segna in contropiede, l’arbitro annulla: cos’è successo in Milan-Lecce

(Adnkronos) – Episodio arbitrale in Milan-Lecce. Nella sfida di oggi, domenica 18 gennaio, valida per la 21esima giornata di Serie A, i rossoneri si sono visti annullare un gol per fuorigioco. Succede tutto al 9′ del primo tempo. Pulisic vede il taglio di Leao e lo serve alle spalle della difesa salentina, il portoghese si presenta così solo davanti a Falcone e lo batte con un morbido pallonetto, andando a esultare sotto i suoi tifosi. 

Immediata però la bandierina alzata dell’assistente, con l’arbitro Zufferli che annulla la rete. Le immagini mostrano infatti la posizione irregolare di Leao al momento del tocco di Pulisic, con il portoghese che è partito quindi oltre l’ultimo difensore del Lecce. 

 

