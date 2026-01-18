“Impresa, giovani e territorio” questo il tema del meeting del Lions Club Cremona Host presieduto da Daniele Squintani che ha voluto come relatori Maurizio Ferraroni presidente dell’Associazione Industriali ed Enrico Mainardi presidente della Fondazione Next Generation 3C. Dopo un’introduzione di Ferraroni che ha spaziato su più temi legati all’economia e alla problematiche del territorio, sottolineando, dopo aver sentito leggere il codice dell’etica lionistica, che Lions e AIC si fondano sugli stessi principi etici, ha preso la parola Mainardi che ha spiegato ai numerosi soci intervenuti cosa ha fatto fino ad ora la Fondazione e soprattutto cosa vuole fare: “L’orientamento dei ragazzi nelle scuole, ha esordito Mainardi, è la leva fondamentale per colmare il divario tra formazione e lavoro e il Masterplan 3C come visione di lungo periodo per lo sviluppo delle competenze e del capitale umano sono i due punti cardine su cui stiamo lavorando. La Fondazione nasce nel dicembre 2021 durante la pandemia, su iniziativa del consiglio di presidenza dell’AIC sotto la guida del presidente Buzzella per promuovere e sostenere percorsi formativi scolastici, universitari e post diploma, valorizzare i ns. giovani under 30, favorire l’incontro tra competenze e sistema produttivo locale, contribuire a creare condizioni perché i giovani possano restare, crescere e lavorare a Cremona, Crema e Casalmaggiore. Non assistenzialismo, ma investimento strutturale sul capitale umano.”

Poi un messaggio ai giovani: “Il nostro territorio ha bisogno dei giovani, ha bisogno delle loro competenze, della loro energia e della loro visione, Ma ha anche il dovere di offrire loro opportunità vere e non promesse vuote, e rendere possibile una scelta di futuro nella nostra provincia”.

