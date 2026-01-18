Ultime News

18 Gen 2026 Discoteca "Juliette", licenza
sospesa per quindici giorni
18 Gen 2026 Ancora furti al quartiere Boschetto:
"Residenti esasperati"
18 Gen 2026 Lions Club Cremona Host,
ospite Maurizio Ferraroni
18 Gen 2026 “Francesco d’Assisi. Un uomo libero”:
il libro con testi di Don Mazzolari
18 Gen 2026 Segreteria Pd, spunta
il nome di Cinzia Fontana
Roma, controlli al Piper: sequestro preventivo dello storico locale

Sequestro preventivo del Piper. Nello storico locale di via Tagliamento a Roma sarebbero state riscontrate, nel corso di un controllo, modifiche strutturali all’impianto, assenze di certificazioni, rischi sotto il profilo dell’evacuazione in caso di emergenza, criticità sulle condizioni igienico-sanitarie, e la presenza di più persone rispetto alla capienza prevista.  

Il sequestro preventivo, scattato in seguito ai controlli che la Questura di Roma sta portando avanti da tempo e che proseguono dopo la tragedia di Crans-Montana, dovrà ora essere convalidato dall’autorità giudiziaria. 

