18 Gen 2026 La Juvi batte Rimini 81 a 69
è la terza vittoria consecutiva
18 Gen 2026 Ultracon tra giochi e fumetti:
boom di giovani in fiera
18 Gen 2026 Arrestato 72enne latitante
da tre anni: verrà espulso
18 Gen 2026 Casalbuttano, rissa durante la partita
di calcio: coinvolti due uomini
18 Gen 2026 Virgilio: "Organici, stabilità
e strumenti per maggiore sicurezza"
Serie A, oggi Milan-Lecce – Diretta

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 18 gennaio, i rossoneri ospitano il Lecce – in diretta tv e streaming – a San Siro nel posticipo della 21esima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo nel recupero infrasettimanale contro il Como, mentre i salentini hanno perso l’ultima partita contro l’Inter.  

Nella prossima giornata di Serie A, il Milan sfida la Roma all’Olimpico mentre il Lecce ospiterà la Lazio. 

 

