18 Gen 2026 Ancora furti al quartiere Boschetto:
"Residenti esasperati"
18 Gen 2026 Lions Club Cremona Host,
ospite Maurizio Ferraroni
18 Gen 2026 “Francesco d’Assisi. Un uomo libero”:
il libro con testi di Don Mazzolari
18 Gen 2026 Segreteria Pd, spunta
il nome di Cinzia Fontana
18 Gen 2026 La Coppa Davis a Cremona:
emozione tra i tennisti
Serie A, oggi Milan-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 18 gennaio, i rossoneri ospitano il Lecce a San Siro nel posticipo della 21esima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo nel recupero infrasettimanale contro il Como, mentre i salentini hanno perso l’ultima partita contro l’Inter. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce, in campo alle 20:45:  

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri. 

Lecce (4-2-3-1) Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco. 

Milan-Lecce sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

