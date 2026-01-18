Ultime News

Video Pillole

Sicilia, Galvagno “Cateno De Luca vuole tenersi le mani libere”

CALTAGIRONE (CATANIA) – “La campagna elettorale è sempre aperta. Ognuno porta avanti le proprie idee, i propri programmi. Cateno De Luca è un deputato autorevole, conoscitore bene della macchina dell’Assemblea Regionale Siciliana. Per quello che ho capito vorrà tenersi le mani libere, cioè la possibilità di scegliere chi vorrà sposare il suo programma elettorale. De Luca parla di programmi e non di posizioni”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, partecipando all’iniziativa denominata “Liberi e Forti” al Cine-teatro Politeama di Caltagirone e organizzata dal Centro studi “Ti Amo Sicilia”. xn5/vbo/mca2

