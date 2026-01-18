Ultime News

Venus Williams, impresa sfiorata agli Australian Open: rimontata da Danilovic ed eliminata

Venus Williams torna in campo a 45 anni agli Australian Open e non sfigura. Anzi. La fuoriclasse americana, ex numero uno del mondo, ha dato battaglia al primo turno dell’Australian Open 2026 contro Olga Danilovic, sfiorando il passaggio del turno. Dopo aver perso il primo set al tie-break, Venus ha vinto 6-3 il secondo parziale e si è portata rapidamente sul 4-0 nel terzo set. Poi, però, è arrivata la rimonta della tennista serba, brava a chiudere sul 6-4 con notevole calma.  

In caso di successo, l’americana sarebbe diventata la tennista più anziana di sempre a vincere un match di singolare femminile a Melbourne.  

