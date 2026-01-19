Ultime News

19 Gen 2026 Nicola: "Brava la squadra a saper
indossare un vestito diverso"
19 Gen 2026 Le pagelle di Cremo-Verona:
i voti dei grigiorossi
19 Gen 2026 Ceccherini: "Alla fine ci prendiamo
un punto che smuove la classifica"
19 Gen 2026 Cremonese, contro il Verona
poche emozioni e reti bianche: 0-0
19 Gen 2026 Boschetto, Canale: "Stiamo lavorando
a posizionamento telecamere"
A Lecco inaugurato il nuovo Ponte Manzoni, opera per la mobilità olimpica

LECCO (ITALPRESS) – E’ operativo il nuovo Ponte Manzoni in Lombardia, lungo la statale 36: è stata aperta al traffico l’opera, realizzata da Anas in affiancamento al ponte esistente, destinata a migliorare la circolazione tra le due sponde dell’Adda e a rendere più scorrevole il principale collegamento tra Milano e la Valtellina, anche in vista delle imminenti Olimpiadi invernali. Alla cerimonia d’inaugurazione era presente l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. Vi hanno preso parte il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

