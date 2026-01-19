Presentato domenica a Cremona il Documento di sintesi “Lievito di pace e di speranza”, redatto dalla terza assemblea sinodale delle Chiese in Italia dopo quattro anni di cammino sinodale, e approvato dai Vescovi italiani a fine ottobre.

Gremito il salone del Seminario Vescovile per l’Assemblea sinodale diocesana che ha coinvolto sacerdoti, diaconi e laici attivi nelle parrocchie, riuniti per recepire e meditare le indicazioni contenute nel Documento. Ha preso dunque ufficialmente avvio la fase di discernimento a livello locale, come ha spiegato il Vicario Episcopale per il Coordinamento Pastorale don Antonio Bandirali.

Il testo tratta temi fondanti che dovranno essere tradotti nel tessuto locale; è strutturato in tre parti: il rinnovamento delle prassi ecclesiali, la formazione sinodale e missionaria dei battezzati, la corresponsabilità nella missione di guida delle comunità. Ad accompagnare la riflessione in Seminario il vescovo ausiliare di Milano, mons. Giovanni Luca Raimondi, che ha seguito in Regione l’animazione del cammino sinodale.

Presente anche il vescovo di Cremona mons. Antonio Napolioni che aveva già esortato la comunità a partecipare: “La Chiesa ha individuato le principali sfide del presente e del futuro, chiamando tutti a maggiore corresponsabilità nell’ascolto e nell’annuncio”.

Federica Priori

