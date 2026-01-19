Ultime News

19 Gen 2026 Bondo: "Superiamo questo momento
difficile e inseguiamo l'obiettivo"
19 Gen 2026 Nicola: "Brava la squadra a saper
indossare un vestito diverso"
19 Gen 2026 Le pagelle di Cremo-Verona:
i voti dei grigiorossi
19 Gen 2026 Ceccherini: "Alla fine ci prendiamo
un punto che smuove la classifica"
19 Gen 2026 Cremonese, contro il Verona
poche emozioni e reti bianche: 0-0
Nazionali

Auto contro bus nel barese, morti due giovanissimi: grave un 19enne

(Adnkronos) – Due giovanissimi sono morti in un incidente stradale avvenuto questa sera tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, nello scontro tra una automobile e un autobus della società di trasporti Sita. A perdere la vita il conducente della vettura, u
n giovane di 18 anni, e una ragazzina di 15 anni che era nella stessa auto. Un ragazzo di 19 anni, anche lui passeggero del mezzo, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Miulli. Ferito anche il conducente del bus. A bordo del veicolo c’erano alcuni passeggeri. Non si sa se hanno subito conseguenze.  

