Ultime News

19 Gen 2026 Boschetto, Canale: "Stiamo lavorando
a posizionamento telecamere"
19 Gen 2026 Boschetto, parla il residente
che ha sorpreso i ladri in giardino
19 Gen 2026 Lutto nel mondo della moda:
è morto lo stilista Valentino
19 Gen 2026 Aggredì operatore Caritas e diede
fuoco al portone: a processo
19 Gen 2026 Tribunale: "Carenza personale,
incertezza per precari Giustizia"
Nazionali

Bella Ma’, Pamela Petrarolo entra in studio e cade

(Adnkronos) – Pamela Petrarolo protagonista di una rovinosa caduta nello studio di Bella Ma’, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Raidue. La showgirl è entrata correndo nello studio ma è inciampata, procurandosi una leggera abrasione al ginocchio destro. 

 

Diaco è intervenuto immediatamente. “Vieni a sederti con me”, ha detto il conduttore cercando di confortare Petrarolo che, visibilmente scossa dopo l’incidente, non ha potuto esibirsi come previsto nel segmento ‘Tutti ballano con Pamela’. “Hai preso una bella botta, Pamela. Non puoi farlo”, ha detto Diaco congelando il numero dell’ospite. Petrarolo, dopo lo spavento, sui social ha ironizzato sul fuoriprogramma: il video della caduta è diventato un meme con la didascalia ‘io che affronto il 2026’. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...